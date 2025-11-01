Kolombiya'dan Jhon Duran açıklaması: 'Üzerini çizmek kesinlikle doğru olmaz'

65 yaşındaki Kolombiyalı teknik direktör Luis Fernando Suarez, Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran hakkında açıklamalarda bulundu.

Jhon Duran, 2025 yılında Kolombiya'nın Peru ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçının ardından soyunma odasında bazı takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Nestor Lorenzo ile yaşadığı iddia edilen gerginlikler nedeniyle gündeme gelmişti.

"ÜZERİNİ ÇİZMEK DOĞRU OLMAZ"

Bu konu hakkında konuşan Kolombiyalı teknik adam, "Jhon Duran'ı her zaman takımımda isterim. Eğer özel bir durum varsa, bunu yönetmenin bir yolunu bulmak gerekir. Böyle bir oyuncuyu kaybetmemeliyiz. Hemen üzerini çizmek kesinlikle doğru olmaz" dedi.

"DURAN, DİKKATE ALINMALI"

Duran'dan övgüyle bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Duran hava toplarında çok güçlü, oyuna katılıyor, takım arkadaşlarıyla iyi bağlantı kuruyor ve top tekniği yüksek bir oyuncu. Biz Kolombiya Milli Takımı'nda uzun süre '9 numara' eksikliğinden bahsettik. Şimdi Luis Javier Suarez var, Cordoba da çok beğendiğim bir oyuncu. Ancak Jhon Duran da mutlaka dikkate alınmalı" sözlerini sarf etti.

"ONU KAZANMAK İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ"

Son olarak Suarez, genç futbolcunun gelişimine vurgu yaparak şunları ekledi:

"Bana göre Duran önemli bir oyuncu. Eğer onda belirgin bir 'toksiklik' seviyesi varsa, bunu değerlendirmek ve çözmek gerekir. Henüz 21 yaşında, onu geliştirmek ve kazanmak için çaba göstermeliyiz."