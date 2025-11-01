Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kolombiya'dan Jhon Duran açıklaması: 'Üzerini çizmek kesinlikle doğru olmaz'

Kolombiya'dan Jhon Duran açıklaması: 'Üzerini çizmek kesinlikle doğru olmaz'

1.11.2025 16:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kolombiya'dan Jhon Duran açıklaması: 'Üzerini çizmek kesinlikle doğru olmaz'

Kolombiya'nın önemli teknik adamlarından Luis Fernando Suarez, Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran hakkında konuştu.

65 yaşındaki Kolombiyalı teknik direktör Luis Fernando Suarez, Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran hakkında açıklamalarda bulundu.

Jhon Duran, 2025 yılında Kolombiya'nın Peru ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçının ardından soyunma odasında bazı takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Nestor Lorenzo ile yaşadığı iddia edilen gerginlikler nedeniyle gündeme gelmişti.

"ÜZERİNİ ÇİZMEK DOĞRU OLMAZ"

Bu konu hakkında konuşan Kolombiyalı teknik adam, "Jhon Duran'ı her zaman takımımda isterim. Eğer özel bir durum varsa, bunu yönetmenin bir yolunu bulmak gerekir. Böyle bir oyuncuyu kaybetmemeliyiz. Hemen üzerini çizmek kesinlikle doğru olmaz" dedi.

"DURAN, DİKKATE ALINMALI"

Duran'dan övgüyle bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Duran hava toplarında çok güçlü, oyuna katılıyor, takım arkadaşlarıyla iyi bağlantı kuruyor ve top tekniği yüksek bir oyuncu. Biz Kolombiya Milli Takımı'nda uzun süre '9 numara' eksikliğinden bahsettik. Şimdi Luis Javier Suarez var, Cordoba da çok beğendiğim bir oyuncu. Ancak Jhon Duran da mutlaka dikkate alınmalı" sözlerini sarf etti.

"ONU KAZANMAK İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ"

Son olarak Suarez, genç futbolcunun gelişimine vurgu yaparak şunları ekledi:

"Bana göre Duran önemli bir oyuncu. Eğer onda belirgin bir 'toksiklik' seviyesi varsa, bunu değerlendirmek ve çözmek gerekir. Henüz 21 yaşında, onu geliştirmek ve kazanmak için çaba göstermeliyiz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Kolombiya #Jhon Duran

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Sörloth'tan Atletico Madrid kararı!
Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Sörloth'tan Atletico Madrid kararı! Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un Atletico Madrid'den ayrılmak istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sona eriyor... Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sona eriyor... Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral ile ilgilendiği ve milli futbolcunun da transferde önceliği sarı lacivertli ekibe verdiği iddia edildi.
İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu! 'Kaderinde Fenerbahçe ya da Galatasaray var gibiydi ama...'
İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu! 'Kaderinde Fenerbahçe ya da Galatasaray var gibiydi ama...' Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İtalya'da bir değerlendirme yazısı kaleme alındı.