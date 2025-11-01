Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Fenerbahçe ile anılmıştı: Sörloth'tan Atletico Madrid kararı!

1.11.2025 14:29:00
Güncellenme:
Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un Atletico Madrid'den ayrılmak istediği iddia edildi.

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, İspanyol ekibinden ayrılmak istediği iddia edildi.

Fichajes'te yer alan habere göre, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi daha fazla forma şansı bulmak isteyen Norveçli golcü, Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

İngiltere Premier Lig'den Newcastle United, Sörloth ile ilgileniyor. İngiliz ekibi, Sörloth'un Atletico Madrid'deki durumunu yakından takip ediyor.

Sörloth'un adı Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti. Deneyimli golcünün ayrılık kararı sonrası, Fenerbahçe'nin transfer için izleyeceği adım büyük bir merakla bekleniyor.

11 MAÇTA 2 GOL

Atletico Madrid'de bu sezon 11 maçta 463 dakika süre bulan Sörloth, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun, Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

