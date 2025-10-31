Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sona eriyor... Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 14:19:00
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral ile ilgilendiği ve milli futbolcunun da transferde önceliği sarı lacivertli ekibe verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Bu bağlamda sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri de Merih Demiral oldu.

Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli'de top koşturan ve sözleşmesinin son yılında olan Merih Demiral'ın Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia ediliyor.

Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki stoper ile temasa geçtiği öne sürülürken, Sözcü'ye göre yönetici Ertan Torunoğulları, Merih Demiral ile görüşme gerçekleştirdi.

MERİH DEMİRAL'DAN FENERBAHÇE'YE ÖNCELİK SÖZÜ

Habere göre Torunoğulları, Merih Demiral'a "Bizimle masaya oturmadan kimseye imza atma" derken, milli futbolcu da eski kulübüne öncelik sözü verdi.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, A takımda forma giyemeden, 2016-17 sezonu başında Alcanenense'ye transfer olmuştu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Merih Demiral, 1087 dakika sahada kaldı.

