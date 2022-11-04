Konferans Ligi'nde grup maçları sona erdi
Konferans Ligi gruplarında son hafta maçlarıyla birlikte grup aşaması tamamlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında son hafta maçları yapıldı ve Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları sona erdi.
A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, İskoç ekibi Hearts'ı 3-1 yenerek grup birincisi olarak son 16 turuna kaldı.
G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı ve lider olarak son 16 turuna adını yazdırdı.
Gruplarını birinci sırada bitiren West Ham United (İngiltere), Villarreal (İspanya), Nice (Fransa), Medipol Başakşehir (Türkiye), Demir Grup Sivasspor (Türkiye), AZ Alkmaar (Hollanda), Djurgarden (İsveç) ve Slovan Bratislava (Slovakya) son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.
Gruplarını ikinci sırada bitiren Anderlecht (Belçika), Lech Poznan (Polonya), Partizan (Sırbistan), Fiorentina (İtalya), CFR Cluj (Romanya), Gent (Belçika), Basel (İsviçre) ve Dnipro (Ukrayna) play-off turu oynama hakkı elde etti.
A, B, C, D, E, F ve G gruplarında alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir (Türkiye)-Hearts (İskoçya): 3-1
RFS (Letonya)-Fiorentina (İtalya): 0-3
Slavia Prag (Çekya)-Demir Grup Sivasspor (Türkiye): 1-1
CFR Cluj (Romanya)-Ballkani (Kosova): 1-0
Djurgarden (İsveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 1-0
Gent (Belçika)-Molde (Norveç): 4-0
Zalgiris (Litvanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2
Pyunik (Ermenistan)-Basel (İsviçre): 1-2
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vaduz (Lihtenştayn): 1-0
AZ Alkmaar (Hollanda)-Dnipro (Ukrayna): 2-1
Lech Poznan (Polonya)-Villarreal (İspanya): 3-0
Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Austria Wien (Avusturya): 4-0
FCSB (Romanya)-West Ham United (İngiltere): 0-3
Silkeborg (Danimarka)-Anderlecht (Belçika): 0-2
Partizan (Sırbistan)-Slovacko (Çekya): 1-1
Köln (Almanya)-Nice (Fransa): 2-2
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