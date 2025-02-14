Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu toplu sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları sona erdi.

Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu toplu sonuçlar
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:16

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Son 16 play-off turu ilk maçlarında şu sonuçlar alındı:

TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya): 1-3

Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2 

Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan): 2-1 

Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda): 0-1

Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya): 0-3

Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya): 1-2 

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1 

Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-0

Rövanş mücadeleleri, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.


Etiketler: #UEFA Konferans Ligi #Toplu sonuçlar
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