Kongrede gergin anlar! Fenerbahçe'de yönetime yetki verilmedi!

Fenerbahçe kongresinde, Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisi oy çokluğuyla reddedildi. Fenerbahçe'de bu kararın ardından kongre üyelerinden bazıları, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun divan başkanı Şekip Mosturoğlu, bu kararın ardından oyların yakın olduğunu söyledi ve yeniden oylama yapılmasını istedi.

Fenerbahçe'de oylama konusunda kısa süreli bir belirsizlik yaşandı ve kürsüye Ali Koç geldi. Ali Koç kürsüye geldiği anda tribünden tepki yükseldi.

Ali Koç, "Müsaade edersiniz iki cümle etmek istiyorum." derken, "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı.

Ali Koç: "Sayın Saran'ın dinlemesini istiyorum. Seçildiği takdirde onu da etkiliyor."

Ali Koç'un konuşması, 'Ali Koç istifa' tezahüratlarıyla kesildi.

Ali Koç: "İstifa diye bağırmanıza gerek yok. Yarın seçim var. Sonucunu göreceğiz. Müsaadenizle, bitirelim de çıkalım."

"2013'TEN BERİ YER ALIYOR"

Ali Koç, "2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir." dedi.

Yuhamaların yükselmesi üzerine Ali Koç: "Arkadaşlar bağırarak bir yere varamayız. Bir dinleyin. Yine karar vereceksiniz. 2013 yılından beri bütün genel kurullarda bu maddeler yer almıştır. Bu sanki, bugün gündeme eklenmiş gibi ele alınıyor. Sanki biz ilk defa icat etmişiz gibi. Bu maddeler 2013'ten beri yer alıyor. Teşekkürler. Şekip Başkan'a da söz verelim. Zira kendisi Aziz Başkan'ın yönetimlerinde hukukun başındaydı. Ona da söz vermek, sormak istiyorum." diye konuştu.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Şekip Mosturoğlu, "Bu maddenin seçimlerle alakası yoktur. Kulüp yönetiminin işleyişiyle alakalıdır. Sadettin Bey de seçilse bu maddeye ihtiyaç duyacaktır." dedi.

ALİ KOÇ'A TEPKİ

Ali Koç'un konuşmasından sonra bazı kongre üyeleri "Fenerbahçe, babanın çiftliği değil!" tezahüratı yaptı.

REDDEDİLDİ

Fenerbahçe'de söz konusu konuda yeniden oylama yapıldı ve oy çokluğuyla reddedildi.