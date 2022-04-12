Kontra atağı durduran antrenör kırmızı kart gördü
İspanya 1. Bölgeseli Ligi'nde Villanueva del Pardillo ve Colmenar Viejo arasında oynanan maçta Villanueva del Pardillo atağını kesmek için sahaya giren Colmenar Viejo'nun yardımcı antrenörü kırmızı kart gördü.
İspanya Bölgesel Ligi'nde Villanueva del Pardillo ve Colmenar Viejo karşı karşıya geldi. İlk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada Villanueva del Pardillo, 83. dakikada Jorge Borrego ile eşitliği yakaladı.
Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçın 90. dakikasında ise ilginç bir olay yaşandı.
Colmenar Viejo'nun 90. dakikada kullandığı köşe vuruşunun ardından kontra atağa çıkan Villanueva del Pardillo'nun hücumu, konuk ekibin sahaya giren yardımcı antrenörü Ivan Abad Munoz tarafından durduruldu.
Pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli tartışma yaşanırken maçın hakemi, Munoz'a kırmızı kart gösterdi.
Villanueva del Pardillo'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda,"Rakip antrenörün futbol değerlerini ve adil oyunu lekelediği harika bir maç" ifadeleri yer aldı.
Konuk ekibin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: "Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Yardımcı antrenörümüz bir hata yaptı ve kulüp yetkililerimiz yaşananlardan dolayı rakip takımdan özür diledi."
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