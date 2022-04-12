Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş İngiltere'de gündem oldu
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. İngiliz basını Fenerbahçe-Galatasaray maçında Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasındaki çok konuşulan pozisyonu haber yaparken, olay ifadeler kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar damga vururken, Marcao ile ikili mücadele sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan, İngiltere'de gündem oldu.
İngiliz basını, Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasındaki pozisyonu izleyen bazı İngiliz taraftarların Mert Hakan'a gösterdikleri tepkileri haberleştirdi.
"KÜÇÜK BİR ÇOCUK GİBİ ROL YAPTI"
The Sun, Mert Hakan Yandaş'ın pozisyonunu "Yetişkin futbolcu küçük bir çocuk gibi rol yaptı, yetmedi 5 takla attı" ifadeleri ile haber yaptı.
"DOSTUM KENDİNE BİRAZ SAYGI DUY"
Haberde yer alan Mert Hakan'a yapılan yorumların satırbaşları şu şekilde:
"Çok utanç verici. Futbol izleyememiş olmamın en büyük nedeni ."
"Bu tiyatrolar, insanları spordan uzaklaştırıyor"
"Bu, kreşte bir çocuğun başka bir çocuğu dürtmesi ve sempati kazanmak için bakıcının önünde ağlaması gibi."
"Dostum kendine biraz saygı duy."
"Faulü biraz fazla satmış olabilir..."
Mücadelenin ardından pozisyonla ilgili konuşan Mert Hakan şunları söylemişti:
"Marcao o pozisyonda direkt ayağımı kırmaya yönelik hamle yaptı. Niyeti kötüydü. Kendimi tutmam gerekiyordu. Ama o an beyne oksijen gitmiyor. Allah'tan takım arkadaşlarım beni sakinleştirdi.
FENERBAHÇE'DEN MERT HAKAN PAYLAŞIMI
Sarı lacivertli kulüpten bu sabah Mert Hakan Yandaş'a destek paylaşımı geldi. Tecrübeli futbolcunun tribünlere sus işareti yaparken ki fotoğrafını paylaşan kulüp "Mert Hakan Yandaş" ifadelerini kullandı. Bu sosyal medya mesajı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.
Mert— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2022
Hakan
Yandaş
pic.twitter.com/R11QoMNXl3
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