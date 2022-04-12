Fenerbahçe'den açıklama: Bu ayıp hepimizindir
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) görevden aldığı 13 hakemle ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK’nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, ‘nasıl?’ diye sormayan herkesindir" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevinden alınan 13 Süper Lig hakemine ilişkin bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sessiz kalmasına tepki gösterdi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği 8 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı.
O günden bugüne geçen 36 günde;
*Garip hakem atamalarına,
*Artan hakem hatalarına,
*Kural hatalarına,
*Kulüplerin açıklama ve tepkilerine,
*Tahkim Kurulu’nun verdiği karara ve
*Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın istifasına rağmen
Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.
Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK’nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, ‘nasıl?’ diye sormayan herkesindir!
Bu ayıp hepimizindir!"
Sorumluluk Herkesindir!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2022
https://t.co/YG0ArSRWMu pic.twitter.com/vXiRkrlZ5f
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