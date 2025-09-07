Konya'da kabus gibi gece: A Milli Takım, İspanya'ya farklı kaybetti!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 6-0 kazandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında İspanya, Pedri'nin golüyle öne geçti. 22. ve 45+1. dakikalarda Mikel Merino'nun attığı gollerle fark üçe çıktı ve ilk yarı 3-0 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda 53. dakikada Ferran Torres skoru 4-0 yaptı. 58. dakikada Mikel Merino hat-trick yaparak farkı beşe çıkardı. 62. dakikada Pedri bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk puan kaybını yaşayarak 3 puanda kaldı. İspanya ise üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

A Milliler, 3. maçında Bulgaristan deplasmanına gidecek. İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Türkiye 0-6 İspanya

82' Milli takımımızda beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İsmail Yüksek oyundan çıkarken, Salih Özcan yerine giren isim oluyor.

68' Milli takımımızda dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken, Orkun Kökçü yerine giren isim oluyor.

68' Aynı dakikada İspanya'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mikel Oyarzabal oyundan çıkarken, Fermin Lopez yerine giren isim oluyor.

68' İspanya'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Pedri oyundan çıkarken, Jorge de Frutos yerine giren isim oluyor.

63' Aynı dakikada milli takımımızda ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Eren Elmalı oyundan çıkarken, Ferdi Kadıoğlu yerine giren isim oluyor.

63' Milli takımımızda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mert Müldür oyundan çıkarken, Zeki Çelik yerine giren isim oluyor.

62' GOL! İspanya, Pedri'nin golü ile maçta farkı altıya çıkarıyor. Mikel Oyarzabal'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Pedri, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

57' GOL! İspanya, Mikel Merino'nun golü ile maçta farkı beşe çıkarıyor. Lamine Yamal'ın pasıyla topla buluşan Mikel Merino, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından üst köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

53' GOL! İspanya, Ferran Torres'in golü ile maçta farkı dörde çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta Lamine Yamal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ferran Torres, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

50' Pedro Porro'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Ferran Torres'in altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

46' Milli takımımız ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Yunus Akgün oyundan alınırken, yerine Oğuz Aydın oyuna dahil oluyor.

45' GOL! İspanya, Mikel Merino'nun golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Pedri'nin ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasıyla topla buluşan Mikel Merino, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

44' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini İspanya gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Nico Williams oyundan çıkarken, Ferran Torres yerine giren isim oluyor.

24' Kenan Yıldız'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Unai Simon topu kornere çelmeyi başarıyor.

22' GOL! İspanya, Mikel Merino'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Marc Cucurella, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino arasındaki dörtlü paslaşma sonucunda topla buluşan Mikel Merino, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

14' Lamine Yamal'ın hızla ceza alanına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

6' GOL! İspanya, Pedri'nin golü ile maçta öne geçiyor. Nico Williams'ın pasıyla topla buluşan Pedri, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

5' Martin Zubimendi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başarıyor.

5' Pedri'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Nico Williams'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başarıyor.

2' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Unai Simon topa hakim olmayı başarıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.