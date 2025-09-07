Konya'da taraftarlardan A Milli Takım'a tepki!

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Konya'da İspanya ile karşı karşıya geldi.
A Milli Takım, İspanya karşısında beklemediği bir senaryo yaşadı ve 57. dakikada 5-0 geriye düştü.
Bu golün ardından tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
