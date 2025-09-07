Konya'da taraftarlardan A Milli Takım'a tepki!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 23:11:00
Konya'da taraftarlar, A Milli Takım'ın İspanya karşısında 5-0 geriye düşmesinin ardından ıslıklı protestoda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Konya'da İspanya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, İspanya karşısında beklemediği bir senaryo yaşadı ve 57. dakikada 5-0 geriye düştü.

Bu golün ardından tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

