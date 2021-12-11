Konyaspor, 2 maç sonra yeniden kazandı

Konyaspor, Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek 2 hafta aranın ardından yeniden kazandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2021 Cumartesi, 16:38
Konyaspor, 2 maç sonra yeniden kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 4-1'lik skorla kazandı.

Karagümrük, 12. dakikada Aleksandar Pesic ile öne geçti. Konyaspor, 29. dakikada Amar Rahmanovic ile skoru eşitledi.

Konyaspor, 53. dakikada Serdar Gürler'in attığı golle öne geçti.

Karagümrük'te Luckassen 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Luckassen, Süper Lig'deki 22. maçında 5. kez kırmızı kart gördü.

85. dakikada Guilherme ve 88. dakikada Serdar Gürler maçın skorunu belirleyen golleri attılar.

58 yıl sonra Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybeden Karagümrük, 22 puanda kaldı. Karagümrük'e karşı 11. resmi maçta 8. kez kazanan Konyaspor, puanını 30'a yükseltti.

Konyaspor, gelecek hafta Antalyaspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Göztepe deplasmanına gidecek.


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