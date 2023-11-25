Konyaspor 8 haftalık hasrete son verdi!
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 8 maç sonra kazanmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-0 kazanarak 8 maç aradan sonra kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Sokol Cikalleshi ile 77. dakikada Guilherme kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 13 puana yükselerek alt sıralardan kurtuldu. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki karşılaşmasında Konyaspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
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