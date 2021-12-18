Konyaspor, 90+2'de kazanmasını bildi!
Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+2'de Endri Çekici kaydetti. Sağ kanattan Skubic'in taç atışından ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Seken topu, ceza sahası yayında önünde bulan Endri Çekiçi sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu köşeden filelere gönderdi.
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 33 yaparken yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
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