Konyaspor, 90+7'de 1 puanı kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor evinde Vavacars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 18:17
Konyaspor, 90+7'de 1 puanı kurtardı
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fatih Karagümrük'ün golünü 46. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de penaltıdan Sokol Çikalleshi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 11'e yükseltti. 4 maçın sonra ilk kez puan alan Konyaspor ise 10 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Sivasspor'u konuk edecek. 


konyaspor Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Konyaspor, Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı
Konyaspor evinde rahat turladı!

Konyaspor evinde rahat turladı!
Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

En Çok Okunan Haberler