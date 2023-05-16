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Konyaspor, Alanya deplasmanında rahat kazandı!

Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 22:27
Konyaspor, Alanya deplasmanında rahat kazandı!
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Arabamcom Konyaspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 3-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 74. dakikada Alejandro Pozuelo, 54. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor 49 puana yükseldi, Alanyaspor ise 38 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.


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