Konyaspor, İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı!
İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Süper Lig'de 2. sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.
Yeşil - beyazlı kulüp, Palut'un kontratının 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
İlhan Palut, 10 Şubat 2021'den itibaren Konyaspor'un başında yer alıyor.
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