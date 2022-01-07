Konyaspor, İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı!

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 16:06
Konyaspor, İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı!
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Süper Lig'de 2. sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.

Yeşil - beyazlı kulüp, Palut'un kontratının 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

İlhan Palut, 10 Şubat 2021'den itibaren Konyaspor'un başında yer alıyor.


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