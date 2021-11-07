Konyaspor İzmir'den mutlu dönüyor | Göztepe 0-2 Konyaspor
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Göztepe, Konyaspor'u konuk etti.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. ve 75. dakikalarda Sokol Cikalleshi kaydetti.
Göztepe'nin 45+6. dakikada Kahraman Demirtaş ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Göztepe'de Yalçın Kayan, 45. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Göztepe ise 9 puanda kaldı.
Konyaspor, milli ara sonrasında Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
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