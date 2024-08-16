Konyaspor karşısında hata yapmadı: Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla dönüyor! Konyaspor 1-2 Galatasaray

Yayınlanma: 16.08.2024 - 20:06

Güncelleme: 16.08.2024 - 23:01

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Konyaspor'un golü 45. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.

MAURO ICARDI'NİN GOLÜ İPTAL

Mauro Icardi'nin 76. dakikada kaydettiği gol faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

JELERT İLK MAÇINA ÇIKTI

Sarı kırmızlı takımın yeni transferi Elias Jelert, maçın 83. dakikasında oyuna girdi.

Galatasaray, bu sonucun ardından ligde 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bir sonraki maçta Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile play-off maçı oynayacak. Konyaspor ise Bodrum FK ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 1-2 Galatasaray

94' Elias Jelert'in pasında topu alan Yunus Akgün topu rakiplerinden kurtarmak isterken gol vuruşunu yapamadı.

93' Guilherme'nin korner bayrağına yakın mesafeden kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top ceza sahası dışına açıldı. Konyaspor'da Melih'in uzaktan vuruşu farklı şekilde dışarıda.

90' Galatasaray'da Leo Dubois ve Barış Alper Yılmaz oyundan alındı. Berkan Kutlu ve Yunus Akgün oyuna girdi.

89' Leo Dubois'in uzun taç atışında Batshuayi'nin indirdiği top Elias Jelert'in önünde kaldı. Jelert'in kaleye vuruşu savunmadan döndü.

88' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün'ün yerine Emrehan Gedikli oyuna girdi.

87' Guilherme'nin ceza sahası içine ortasında seken top Uğurcan Yazgılı'nın önünde kaldı. Uğurcan'ın kaleye şutunda Muslera zorlanmadan topu kontrol etti.

85' Pedrinho'nun uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruş farklı şekilde dışarıya gitti.

83' Galatasaray'da Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu oyundan alındı. Elias Jelert ve Michy Batshuayi oyuna girdi.

81' Konyaspor'da Umut Nayir şuta kalktığı sırada Kaan Ayhan'a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

80' GOL İPTAL! Galatasaray'ın attığı GOL faul nedeniyle GOL değeri kazanmadı.

79' Hakem Direnç Tonusluoğlu, GOL öncesinde Lucas Torreira'nın Danijel Aleksic'e yaptığı müdahaleye faul şüphesiyle VAR monitörüne çağrıldı. GOL kontrol edilecek.

78' Konyaspor'da Danijel Aleksic ve Yusuf Erdoğan oyundan çıktı. Sokol Cikalleshi ve Melih İbrahimoğlu oyuna girdi.

76' GOL | Konyaspor'un kaptırdığı topta Mertens sağında bomboş durumdaki Icardi'ye pasını verdi. Icardi tek vuruşla topu köşeden ağlara yoladı.

72' Konyaspor'da Alassane Ndao'nun yerine Louka Prip oyuna girdi.

70' Galatasaray'da Kerem Demirbay sarı kart gördü. Maçtaki ilk kart Kerem'e.

68' Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan kavisli ortasında Abdülkerim kritik hamleyle rakibine vuruş izni tanımadı.

66' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine Kerem Demirbay oyuna girdi.

65' Hızlı gelişen konuk ekip atağında Kerem Aktürkoğlu pasını Icardi'ye çevirdi. Icardi açısını kaybedince şut şansı bulamadı.

63' Kaan Ayhan'ın pasında topu alan Mertens'in Icardi'ye çevirmek istediği top son olarak Mertens'e çarparak auta gitti.

59' GOL | Kullanılan köşe vuruşunun devamında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla yüksek pasında topu alan Barış Alper Yılmaz'ın uzak direğe yerden vuruşu ağlara gitti.

54' Pedrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Adil Demirbağ kale çizgisi önünde tamamlayamadı. Adil'in şutu top dışarıya gitti.

50' Konyaspor kaptığı topta çok hızlı gelmek istedi. Alassane Ndao'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasında top doğrudan oyun alanını terk etti.

47' Konyaspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Pedrinho mutlak golden yararlanamadı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

45' GOL | Kullanılan köşe vuruşunun devamında sol kanattan yapılan ortaya Oğulcan Ülgün arka direkte dokundu. Tam köşeye giden top ağlarla buluştu.

44' Mertens'in havalandırdığı topta Icardi rakibinden sıyrılmak isterken ceza sahası içinde topun kontrolünü kaybetti, aut.

41' GOL | Hızlı gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz aradan Icardi'ye pasını verdi. Icardi'nin sağ çaprazdan kale ağzına çıkardığı topta Kerem Aktükoğlu boş kaleye topu ağlara yolladı.

40' KAÇTI! Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan bomboş durumda çıkardığı pasta Danijel Aleksic'in sağ ayağıyla vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

38' Mertens'in ceza sahası içine ortasında Kaan Ayhan topu kafayla arkadaşına indirdi ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

36' Konyaspor'da Danijel Aleksic'in yerden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top kalenin yanından dışarıya gitti.

34' Galatasaraay'ın kaptırdığı topta Pedrinho rakip kaleye hücum etmek isterken yerde kaldı, karar faul. Konyaspor, sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

33' KAÇTI! Rakibinden sıyrılan Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahası içine hızla girdi. Kerem'in kale önüne çıkardığı pasta top Icardi ve Gabriel Sara ile buluşmadı.

28' Bu kez Pedrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda Lucas Torreira ön direkte topun geçmesine izin vermedi.

27' Guilherme'nin kullandığı kornerde Oğulcan Ülgün'ün ön direkten şutunu Muslera parmak uçlarıyla kornere çeldi.

25' Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan kaleyi denediği şut farklı şekilde dışarıya gitti.

22' Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta Adil Demirbağ kritik hamleyle topu kornere yolladı.

19' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu farklı şekilde dışarıya gitti.

16' Muslera'nın uzun topunda Barış Alper Yılmaz savunma arkasına sarktı ancak topu kontrol edemeyince kaleci Slowik topu çıktı ve aldı.

14' KALECİ! Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çıkardığı pasta Dries Mertens'in plase düşüncesi kaleciden kornere gitti.

11' Gabriel Sara'nın ceza sahası içine ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşu etkili değil, aut.

8' Mauro Icardi, rakibine yaptığı faulün ardından mücadelenin hakemi tarafından sözlü olarak uyarıldı.

5' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci topu tek yumrukla uzaklaştırdı.

4' Kerem Aktürkoğlu'nun sol ayağıyla ortasında Adil Demirbağ son anda kafayla müdahalede bulundu ve topu kornere yolladı.

3' Yusuf Erdoğan hızla taşıdığı topta içeriye ortasını yaptı. Victor Nelsson kayarak müdahalesinde topu taca yolladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.