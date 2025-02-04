Konyaspor, kupada Eyüpspor'u 3 golle geçti
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Konyaspor, Eyüpspor'u konuk etti.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Danijel Aleksic, 48. dakikada Melih Bostan ve 90+8. dakikada Alassane Ndao kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 85. dakikada Mame Thiam'dan geldi.
Mücadele, Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlanırken ilk haftada Çorum FK'yı da deplasmanda yenen 1-0 yenen Yeşil-Beyazlılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı.
İlk haftada evinde Boluspor'u 1-0 mağlup eden Eyüpspor ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.
Konyaspor, kupanın bir sonraki maçında Galatasaray'a konuk olacak. Eyüpspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.
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