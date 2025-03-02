Konyaspor maçı öncesi... Trabzonspor'dan 5 isim için sakatlık açıklaması

Trabzonspor; Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol-Folcarelli ve Enis Destan'ın sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna olmayacağını açıkladı.

Konyaspor maçı öncesi... Trabzonspor'dan 5 isim için sakatlık açıklaması
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:53

Trabzonspor'dan 5 futbolcu için sakatlık açıklaması geldi...

Bordo-Mavili kulüp; Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol-Folcarelli ve Enis Destan'ın sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçının kadrosuna olmayacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir: "Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"


Etiketler: #trabzonspor #konyaspor #sakatlık

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