Konyaspor, Rizespor'a şans tanımadı | 3-0
Spor Toto Süper Lig’in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Atilla Karaoğlun, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Dk. 79 Oğulcan ) Hadziahmetoviç, Serdar (Dk. 87 Adil) , Çekiçi (Dk. 59 Mpoku), Bytyqi (Dk. 79 Michalak) , Cikalleshi (Dk. 87 Ahmed Hassan)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Holmen, Selim, Cemali (Dk. 70 Alberk), Umar (Dk. 84 Sabo), Dokovic (Dk. 70 Dabo), Baiano, Boyd, Boldrin (Dk. 70 Remy ), Bolasie, Pohjanpalo (Dk. 52 Deniz Hümmet)
GOLLER: Dk. 1 Bytyqi, Dk. 62 Mpoku, Dk, 90+3 Michalak (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Çalık, Bytyqi, Abdülkerim (İttifak Holding Konyaspor), Holmen (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig’in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
1'inci dakikada Cikalleshi'nin orta sahadan pasında Umar'ın kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştığı top Bytyqi'nin önüne düştü. Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
9'uncu dakikada Boyd'un sol taraftan köşe atışından ceza sahasında topa iyi yükselen Bolasie'nin kafa vuruşu auta çıktı.
37'nci dakikada Boyd'un ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarptı. Sonrasında defans topu uzaklaştırdı.
57'nci dakikada Deniz Hümmet'in ceza sahasında vuruşunda top yan direkten döndü.
62'nci dakikada Serdar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Mpoku'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-0.
90+3'üncü dakikada Abdülkerim'in pasında Michalak'ın şutu, maçın skorunu belirledi: 3-0
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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