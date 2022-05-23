Konyaspor, Sporting'den Bruno Paz'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'i üçüncü sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanan Konyaspor, Portekiz Ligi ekibi Sporting'de forma giyen Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:19
Konyaspor, Sporting'den Bruno Paz'ı kadrosuna kattı
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Konyaspor, son olarak Sporting'de forma giyen orta saha oyuncusu Bruno Paz'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli oyuncu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca oyuncuya herhangi bir bonservis ücreti verilmeyeceği kaydedildi.

24 yaşındaki oyuncu, Corinthians'ı çalıştıran eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın da transfer listesinde yer alıyordu.

Bruno Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 2 gol 2 asist katkı sağladı.


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