Konyaspor, Sporting'den Bruno Paz'ı kadrosuna kattı
Süper Lig'i üçüncü sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanan Konyaspor, Portekiz Ligi ekibi Sporting'de forma giyen Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, son olarak Sporting'de forma giyen orta saha oyuncusu Bruno Paz'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli oyuncu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca oyuncuya herhangi bir bonservis ücreti verilmeyeceği kaydedildi.
24 yaşındaki oyuncu, Corinthians'ı çalıştıran eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın da transfer listesinde yer alıyordu.
Bruno Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 2 gol 2 asist katkı sağladı.
Video Haberler
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan Şeyma Biran açıklaması
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
- İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
- Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
- Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç halı sahaya uç
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Saray'ın Demirtaş planı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı
- Saray'ın Demirtaş planı
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- Otomobil fiyatlarına dev zam!
- AP lideri: Tehditler geliyor!