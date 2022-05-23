Trabzonspor'da Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
Slovak yıldız Hamsik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süre düşündükten sonra Slovakya Milli Futbol Takımı kariyerini sonlandırdığını belirtti.
Milli takım forması giymekten gurur duyduğunu aktaran 34 yaşındaki Slovak oyuncu, "Uzun ve güzel bir yolculuktu. Slovak milli futbol takımıyla, en büyük başarılarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum. 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da, 2016 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan bir takımın parçası oldum. Milli takıma kaptan olarak 50'den fazla maça çıkmak benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.
Hamsik, ülkesini temsil etmeyi her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olarak gördüğünü de vurgulayarak, "Maçlardan önce Slovak marşını söylemek ve tribünlerde bayraklarımızla taraftarları görmek her zaman harikaydı. Burada birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm hocalara, takım arkadaşlarıma ve tüm ekibe teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.
Slovak yıldız, Trabzonspor formasını giydiği 34 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti.
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