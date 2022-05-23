Adana Demirsporlu Mario Balotelli, dünya gündeminde

Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile karşılaşan Adana Demirspor, sahadan 7-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Karşılaşmada 5 gol atan İtalyan yıldızın performansı, dünya basınında geniş yankı buldu.

İHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:15
Adana Demirsporlu Mario Balotelli, dünya gündeminde
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un İtalyan santraforu Mario Balotelli’nin Göztepe maçında attığı 5 gollük performansı dünya basınında yer aldı.

Ligin son haftasında Adana Demirspor, Göztepe’yi konuk etti ve 7-0 mağlup etti. Maçta Mario Balotelli 5 gol atarak ligde 18 gol ile gol krallığında ikinci sıraya oturdu.

Mario Balotelli’nin Göztepe maçında attığı 5. golü FIFA, resmi Twitter hesabından paylaşırken dünya basınında da birçok gazete Balotelli’yi ve Adana Demirspor’u övdü.


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