Konyaspor, TÜMOSAN ile isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 18:39

Güncelleme: 13.08.2024 - 18:39

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, kentin en önemli marka değeri Konyaspor ile TÜMOSAN arasında ciddi bir iş birliği içinde olduklarını belirterek, "Konya'daki marka ile Konyaspor'un yan yana anılması bizleri gururlandırır. Hedeflerimiz var ve hayallerimiz peşinde koşmaya devam edeceğiz. Umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder. TÜMOSAN ailesine teşekkür ederim." dedi.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da Konyaspor ile geçen yıl başlayan iş birliğini bu yıl da devam ettirme kararı aldıklarını vurguladı.

Konyaspor ile TÜMOSAN'ın isminin çok yakıştığına değinen Tosun, "TÜMOSAN Konyaspor, bir şiir gibi dillere pelesenk oldu. TÜMOSAN, Konya'nın markası. Fabrikası Konya'da ve kendi endüstri bölgesi içinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin ekonomisine ve sanayisine sağladığımız katkı yanında Konya'nın sporuna ve Konyaspor'a da katkı sağlamayı görev addettik. Konyaspor Kulübümüze isim sponsoru olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sezonun başarılı geçeceğine inanıyoruz. Galibiyetle başladılar, inşallah devamı da gelecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilgili protokol imzalandı.