Konyaspor, turun kapısını sonuna kadar araladı
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov'u 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında BATE Borisov ile karşı karşıya geldi.
FIFA'nın Belarus takımlarına uyguladığı yaptırım nedeniyle BATE Borisov'un ev sahipliğinde Konya'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada temsilcimize galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Zymer Bytyqi, 58. dakikada Konrad Michalak ve uzatma dakikalarında Robert Muric kaydetti.
Konyaspor'da 24. dakikada sarı kart gören Uğurcan Yazğılı, 40. dakikada ikinci sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Temmuz Perşembe günü bu kez Konyaspor'un ev sahipliğinde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
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