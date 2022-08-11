Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk karşılaşmasında Konyaspor, Vaduz'u ağırlıyor. Konyaspor-Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz’la kozlarını paylaşacak.
KONYASPOR - VADUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temsilcimiz yeşil-beyazlılar 11 Ağustos 2022 Perşembe günü (bugün) saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda tur için sahaya çıkacak. Konyaspor, bu turu geçmesi durumunda play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
KONYASPOR - VADUZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.
Konyaspor, Vaduz’u elemesi halinde Rapid Wien – Neftçi eşleşmesinin kazananıyla play off’larda karşı karşıya gelecek.
Rapid Wien ve Neftçi arasında oynanan ilk maçı Neftçi 2-1 kazanmıştı.
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