Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti: 'Konyaspor, defansif oynayacaktır'
Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, Konyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacakları 3. eleme turu rövanş maçında iyi oynamaya çalışacaklarını söyledi.
Mangiarratti, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirdikleri antrenmandan önce yaptığı açıklamada, Konyaspor'un çok güçlü ve sert bir rakip olduğunu belirtti.
Yarın oynayacakları karşılaşmada ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Mangiarratti, "Konyapor, ilk maça bakarak yaptığımız değerlendirmede çok kaliteli bir takım. Maçta beklentimiz çok açık değil. Elimizden geldiğince iyi oynamaya çalışacağız. Takımda sakat oyuncumuz çok fazla. Konyaspor da ise bir eksiklik yok gibi. Kanat ve orta saha oyuncuları çok iyi. Konyaspor defans odaklı oynayacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.
Maçın yapılacağı sahadaki bozulmanın müsabakaya çok engel olmayacağını vurgulayan Mangiarratti, "Ancak böyle görkemli ve güzel bir saha içinde bu görüntü hiç hoş olmamış. Yazık olmuş sahaya. Ancak sulama yapılarak kurtarılabilecek bir durum. Maça herhangi bir engel teşkil etmeyecektir." ifadelerini kullandı.
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