Konyaspor'a evinde şok! Konyaspor 1-2 Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor uzun süre 1-0 önde götürdüğü maçta Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:57
Konyaspor'a evinde şok! Konyaspor 1-2 Fatih Karagümrük
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Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım 23. dakikada Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarının son 10 dakikasında Karagümrük maçı kendi lehine çevirdi.

80'da Fabio Borini yerine oyuna giren Samed Onur 81'de skoru eşitledi. 3 dakika sonra ise Yann Karamoh, Sehic'i avlayarak takımını yenilgiden üstünlüğe taşıyan isim oldu.

64 puanda kalan Konyaspor'un Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Karagümrük ise puanını 53 yaptı.


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