Süper Lig ekibi Beşiktaş, Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 16:17

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda açıklanan kafilede cezalı Josef de Souza ile birlikte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida ve Can Bozdoğan yer almadı.

Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Umut Meraş da kadroda yer almazken, Oğuzhan Özyakup ve Kerem Kalafat ise Valerien Ismael döneminde ilk kez kadroya alındı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: