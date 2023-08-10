Konyaspor'da sürpriz ayrılık!
Tümosan Konyaspor geçtiğimiz haftalarda kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tümosan Konyaspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti
Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz haftalarda Nice'ten kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepleri nedeniyle ayrılmak istediğini ve bu yüzden sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada, ''Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin'in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir.'' ifadeleri kullanıldı
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