Konyaspor'dan Olağanüstü Genel Kurul kararı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığını açıkladı.
Konyaspor resmi hesabından yapılan duyuruda:
"BİLGİLENDİRME
Yönetim kurulumuz, bu akşam yapmış olduğu toplantıda Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #konyaspor #Trendyol Süper Lig #Olağanüstü genel kurul
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