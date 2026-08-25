Kritik karşılaşma öncesi Openda'dan Fenerbahçe açıklaması

Lyon'un yıldız golcüsü Lois Openda, Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın önemine dikkat çeken Openda, "Sıradan bir maç değil. Çok büyük bir ekiple karşı karşıya geleceğiz. Tur iki takım için de yüzde 50-50" ifadelerini kullandı.

"İLK MAÇTAKİ ATMOSFER OLAĞANÜSTÜYDÜ"

İlk karşılaşmadaki atmosferi değerlendiren Openda, "İlk maçtaki atmosfer olağanüstüydü. Taraftarlar çok iyiydi. Aynı şeyi burada biz de yapacağız" dedi.

LUKAKU AÇIKLAMASI

Romelu Lukaku ile ilgili de konuşan Openda, "Lukaku'yu çok iyi tanıyorum. Milli takımda beraber oynadık ama bu maç için bir temas kurmadık" ifadelerini kullandı.