Kritik maçta kazanan Giresunspor
Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan Giresunspor oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi.
Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla GZT Giresunspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Chiquinho ve 48. dakikada Hamidou Traore kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 14. dakikada Joel Pohjanpalo'dan geldi.
Bu sonucun ardından ligde oynadığı son iki maçı da kazanan Giresunspor, puanını 32'ye yükseltti. Arka arkaya üçüncü mağlubiyetini alan Rizespor ise 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, kendi sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
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