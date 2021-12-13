Kritik toplantı sona erdi! Beşiktaş teknik direktör kararını verdi...

13 Aralık 2021 Pazartesi, 20:04

Beşiktaş Yönetim Kurulu, yeni teknik direktör konusunda karar vermek için Vodafone Park'taki yönetim kurulu ofisinde toplandı.

Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın bu yıl benzer bir grafik çizemeyince görevinden ayrılmıştı.

Kartal'da yönetim kurulu üyeleri son sözlerini söyledi ve öğle saatlerinde başlayan toplantı, akşam sona erdi.

ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM AMA...

Toplantının ardından Beşiktaş, Kayserispor maçında teknik sorumlu olarak sahaya çıkan U19 Takımı'nın teknik direktörü Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde yeni bir teknik adam karar verebileceği öğrenildi.

Beşiktaş Yöneticisi Ceyhun Kazancı, toplantı sonrası açıklama yaptı:

"Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbürgün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız"

Kazancı, “Şenol Güneş ismi toplantıda gündeme geldi mi?” sorusuna ise, "Tabii. Birçok değerli hocamız var. Yerli birçok hocamızın ismi geçti, basında da gördüğünüz isimler. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız olacak." şeklinde yanıt verdi.

Bruno Pinheiro da gündemde. Hata yapmak istemiyoruz. Önder Karaveli gibi harika bir liderimiz yok. Bizim zaten kendisinden şüphemiz yoktu. Farke ile anlaşamadık. Bilic hala adaylardan bir tanesi. Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti."