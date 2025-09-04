Krize çözüm aranıyor: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi çözülmeye çalışılıyor.
Milli futbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Suudi Arabistan kulübü NEOM’dan gelen önce 35, sonra 40 milyon Euro’luk teklifleri yetersiz bulup reddetti.
Şu an için takımda kalan Yılmaz’ın adı UEFA Şampiyonlar Ligi listesine eklendi.
MAAŞINA YÜZDE 150 ZAM
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz’a yıllık 5 milyon Euro net maaştan yeni kontrat teklif etti.
Sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon Euro kazanan 25 yaşındaki oyuncu teklifi kabul ederse yüzde 150 zam alarak mevcut maaşının yaklaşık 2.5 katını kazanacak.