Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da transfer krizi: Ayhan Akman ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da transfer krizi: Ayhan Akman ile yollar ayrıldı!

3.09.2025 12:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da transfer krizi: Ayhan Akman ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 19 yaşındaki oyuncusu Efe Akman'ın İspanya 2. Futbol Ligi ekibi FC Andorra'ya transfer olması yönetimde sorun çıkarttı. İddiaya göre, Efe Akman'ın sözleşmesindeki 500 bin Euro'ya serbest kalır maddesi Futbol Direktörü Ayhan Akman ile yolların ayrılmasına neden oldu.

Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı. 4 yıllık sözleşme imzalayan Efe Akman, Galatasaray'a veda etti.

20 DAKİKA SAHADA KALDI 

19 yaşındaki oyuncu altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 2 sezon forma giyen Efe Akman 5 kez formayı terletirken sadece 20 dakika sahada kaldı. 

İddiaya göre; Efe Akman'ın sözleşmesinde 7 maç oynamazsa 500 bin Euro'ya serbest kalır maddesi vardı. Andorra'ya transferi bu madde kullanılarak gerçekleşti.

AYHAN AKMAN İLE YOLLAR AYRILDI

Sözcü'nün haberine göre, 19 yaşındaki oyuncunun bu maddeyle ayrılmasına sinirlenen Galatasaray yönetimi Ayhan Akman ile yolları ayırma kararı aldı.

Beklentilerin yüksek olduğu Efe Akman için çıkış maddesinin kullanılması yönetimde kriz yarattı. Ayhan Akman Galatasaray'da futbol direktörü olarak görev yapıyordu. 

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #ayhan akman #Efe Akman

İlgili Haberler

Galatasaray - Rizespor maçında usulsüz seyirci skandalı! 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı!
Galatasaray - Rizespor maçında usulsüz seyirci skandalı! 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı! Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Galatasaray - Rizespor maçında usulsüz seyirci temini yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Şüphelilerin sahte akreditasyon kartlarıyla stadyuma giriş sağladığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ederson göndermesi!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ederson göndermesi! Fenerbahçe, Ederson'u açıkladığı videolu paylaşımda Galatasaray'a göndermede bulundu.
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı resmen açıkladı! İşte transferin maliyeti...
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı resmen açıkladı! İşte transferin maliyeti... Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı.