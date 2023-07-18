Krzysztof Piątek Başakşehir'de!

Emre Belezoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, Polonyalı yılsız Krzysztof Piątek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 19:09
Krzysztof Piątek Başakşehir'de!
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı.

Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Piatek için yarın 11.00'de tesislerimizde Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlencek." denildi.


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