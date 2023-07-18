Krzysztof Piątek Başakşehir'de!
Emre Belezoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, Polonyalı yılsız Krzysztof Piątek'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı.
Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Piatek için yarın 11.00'de tesislerimizde Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlencek." denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!
- 3 bin hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
- AKP’nin umut bağladığı Körfez sermayesi gidiyor
- Burada bir 'utanç' olduğu doğru!
- Yusuf Tekin geri adım attı
- İki vergide daha yüksek oranlı artış bekleniyor!
- Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Umre ziyaretine gitti!
- CHP'den olağanüstü toplanma çağrısı
- 3'lü zirve... Euro/TL 30, dolar/TL 27 barajını aştı!