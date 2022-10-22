Kudo Masato kimdir? Kudo Masato neden öldü?
Japonya Ulusal Futbol Takımı "Samurai Blue" forması giyen Kudo Masato'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Kudo Masato kimdir? Kudo Masato neden öldü?
"Samurai Blue" eski forveti Kudo Masato hayatını kaybetti. Kudo Masato kimdir? Kudo Masato neden öldü?
KUDO MASATO KİMDİR?
Masato Kudo 6 Mayıs 1990 tarihinde Tokyo'da dünyaya geldi. Futbola 2000 yılında Kashiwa Reysol altyapısında başladı. Prpfesyonel futbola 2009 yılında Reysol U18 takımında başladı. Ülkesinde Kashiwa Reysol, Hiroshima Sanfrecce'de oynayan Kudo, yurt dışında ise Vancouver Whitecaps ile Brisbane Roar takımlarında top koşturdu.
Sağ ayağını kullanan 1,77 metre boyundaki hücum oyuncusu "Samurai Blue" forması giydiği 2013 yılında çıktığı 4 maçta iki gol kaydetti
Bu yıl içinde Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan Kudo, son takımında çıktığı 21 maçta 3 gol başarısı yakaladı.
KUDO MASATO NEDEN ÖLDÜ?
Kudo, beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla ay başında hastaneye kaldırılmıştı. Tegevajaro Miyazaki, forvet oyuncusu Kudo'nun 32 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
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