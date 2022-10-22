Yeni Cumhurbaşkanı Danışmanı Cengizhan Başaran ve Orhan Karakurt kimdir?

22 Ekim 2022 Cumartesi, 16:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt ve Huber Köşkü Daire Başkanı Cengizhan Başaran, "Cumhurbaşkanı Danışmanı" olarak atandı.

CENGİZHAN BAŞARAN KİMDİR?

Cengizhan Başaran son olarak Huber Köşkü Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Başaran daha önce Batman'da Kültür Müdürü olarak görev yapmış daha sonra Siirt Kültür Müdürlüğüne geçici görev ile atanmıştı. 2015 genel seçimlerinde Siirt'ten aday adayı oldu ancak listeye giremedi.

ORHAN KARAKURT KİMDİR?



Orhan Karakurt 2006 yılından beri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting ve programlarında görev alıyordu.. Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Koordinatörü olarak görev yaptı. Orhan Karakurt, AKUT'a yönelik iddiları ve Gökhan Özoğuz ile girdiği polemik ile gündeme geldi.

