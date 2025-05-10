2-0'lık galibiyet yetmedi: Ankaragücü küme düştü!

MKE Ankaragücü, Amed'i 2-0 mağlup etse de Manisa FK'nin deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenmesiyle Ankaragücü, 1. Lig'e veda eden son ekip oldu.

2-0'lık galibiyet yetmedi: Ankaragücü küme düştü!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 18:21

Trendyol 1. Lig'in son haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Alınan sonuçların ardından küme düşen son takım Ankaragücü oldu.

Ankaragücü ligin son hafta maçında Amed'i konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup etse de Manisa FK'nin Ümraniyespor deplasmanında kazanmasıyla Ankaragücü lige veda etti.

Manisa FK'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 75. dakikada Ramirez kaydetti ve Ege temsilcisi bu golle ligde kalmayı başardı.

Manisa FK'nın gol haberinin gelmesinin ardından Eryaman Stadı'ndaki maçın son anlarında tribünlerden "yönetim istifa" sesleri yükseldi.

Ankaragücü taraftarı uzun süre yönetime tepki gösterdi.


Etiketler: #ankaragücü #Trendyol 1. Lig #küme düşme

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