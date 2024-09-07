Kulüp başkanı açıkladı: Cedi Osman Avrupa'ya dönüyor!
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Cedi Osman'la anlaşmaya vardı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos da transferi duyurdu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son olarak San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman Avrupa'ya dönüyor.
Adı transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes'le de anılan Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la anlaşmaya vardı.
PANATHINAIKOS BAŞKANI AÇIKLADI
Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli basketbolcuyla anlaşma sağladıklarını duyurdu.
CEDİ OSMAN'IN KARİYERİ
Basketbol kariyerine Anadolu Efes'de başlayan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers tarafından 2015'te draft edildi.
NBA'de 2017'den 2023'e kadar Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, son olarak San Antonio Spurs'te oynadı.
Cedi Osman'ın paylaşımı:
September 7, 2024
Etiketler: #cedi osman #Panathinaikos #ergin ataman
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