Kulüp tarihine geçebilir: Premier Lig ekibinden Yasin Özcan'a kanca!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan için bir Premier Lig takımı ile anlaştığı iddia edildi.
Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki stoperi Yasin Özcan, Aston Villa'ya imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Ajansspor'da yer alan habere göre; Aston Villa, Yasin Özcan'ın transferi için Kasımpaşa'ya bonuslar hariç 7 milyon Euro ödeyecek.
Kasımpaşa ayrıca Yasin Özcan'ın bir sonraki satışından pay alacak.
EN PAHALI 3. TRANSFER OLACAK
18 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonular Yasin Özcan'ın oynamasına bağlı olarak devreye girecek. Yasin Özcan, transferinin 7 milyon Euro'ya gerçekleşmesi durumunda Diagne ve Trezeguet'nin ardından Kasımpaşa tarihinin en pahalı 3. futbolcu satışı olacak.
Piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösterilen Yasin Özcan bu sezon Kasımpaşa formasıyla 16 maça çıktı. Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 1.414 dakika süre bulurken 1 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Yasin Özcan #Aston Villa #kasımpaşa
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