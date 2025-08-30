Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kulüpler anlaşmaya vardı... Yusuf Akçiçek'in yeni takımı belli oluyor!

Kulüpler anlaşmaya vardı... Yusuf Akçiçek'in yeni takımı belli oluyor!

30.08.2025 17:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kulüpler anlaşmaya vardı... Yusuf Akçiçek'in yeni takımı belli oluyor!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in, Yusuf Akçiçek transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Al Hilal, Yusuf Akçiçek transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Al Hilal, genç savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Al Hilal, Yusuf Akçiçek için 22 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede sonraki satıştan yüzde 15 pay (Kardan pay) maddesi de yer alacak.

Yusuf Akçiçek'in temsilcisi, Al-Hilal ile sözleşme görüşmelerini yapmak için Suudi Arabistan'a gitti.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Yusuf Akçiçek'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Al Hilal #Yusuf Akçiçek

İlgili Haberler

Mourinho sonrası sıcak saatler! Fenerbahçe Alman teknik adam için harekete geçti!
Mourinho sonrası sıcak saatler! Fenerbahçe Alman teknik adam için harekete geçti! Portekiz teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Roger Schmidt ile görüşüyor.
Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! Jose Mourinho sonrası teknik direktör için temaslar başladı!
Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! Jose Mourinho sonrası teknik direktör için temaslar başladı! Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Görüşmelerin ardından teknik direktör adaylarının sayısı dörde indi ve kısa süre içinde temasların başlaması kararlaştırıldı.
Fenerbahçe'den seçim için resmi açıklama
Fenerbahçe'den seçim için resmi açıklama Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na 49 bin 268 üyenin katılabileceğini açıkladı.