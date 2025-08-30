Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mourinho sonrası sıcak saatler! Fenerbahçe Alman teknik adam için harekete geçti!

Mourinho sonrası sıcak saatler! Fenerbahçe Alman teknik adam için harekete geçti!

30.08.2025 13:25:00
Güncellenme:
sporx
Takip Et:
Mourinho sonrası sıcak saatler! Fenerbahçe Alman teknik adam için harekete geçti!

Portekiz teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Roger Schmidt ile görüşüyor.

Portekiz teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörü için harekete geçti.

Marca'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Alman teknik adam Roger Schmidt ile görüşmelere başladı.

BİR YILDIR BOŞTA

Son olarak Benfica'da görev yapan 58 yaşındaki Schmidt, geçen yıl Portekiz ekibinden ayrılmıştı.

Benfica'da 115 maçta görev yapan Roger Schmidt, 2.26 puan ortalaması yakalamıştı.

Alman teknik adam, Benfica'dan önce; PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen ve Salzburg gibi takımlarda görev yapmıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #Roger Schmidt