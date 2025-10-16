Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kulüpler arasında kritik görüşme: Pandemi döneminde gelen kural değişebilir!

16.10.2025 15:19:00
Cumhuriyet Spor
Avrupa’nın dev kulüplerinin, futbolcuların iş yükünü azaltabilmek için oyuncu değişikliği sayısını artırmayı görüştüğü iddia edildi.

Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği’nin geçen hafta Roma’da gerçekleştirdiği toplantıda kulüpler birkaç olası kural değişikliğini görüştü.

Artan maç sayısı nedeniyle futbolcuların iş yükünü azaltmak isteyen kulüplerin yaptıkları özel görüşmelerde oyuncu değişiklik sayısı ve kadroda izin verilen oyuncu sayısını artmasını değerlendirdiği belirtildi.

BBC’de yer alan habere göre kulüpler, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği’nin genel kurulunun gündeminde olmamasına rağmen özel olarak bu değişiklikleri tartıştığı ifade edildi.

Futbolda pandemi döneminde başlayan 5 oyuncu değişikliği hakkı, 2022/23 sezonunda kalıcı hale gelmişti. Kulüplerin bu sayıyı 6'ya yükseltmeyi tartıştığı aktarıldı.

Avrupa’dan birçok kulübün yer aldığı görüşmelerde Premier Lig’den Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Nottingham Forest’ın temsilcilerinin yer aldığı kaydedildi.

Kulüplerin görüştüğü olası değişikliklerin uygulanabilmesi için futbolda kuralları belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) değişiklik önerisinde bulunması gerekiyor. 

İlgili Konular: #oyuncu değişikliği #5 değişiklik hakkı #kural

