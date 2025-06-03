IFAB'dan penaltı kurallarına yeni düzenleme!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltılarda yapılan ihlallerle alakalı yeni bir düzenleme yaptığını açıkladı.

Daha önce bu tür bir durumda penaltı atışının sonucuna bakılmaksızın, oyun çift vuruşla devam ediyordu. Yeni kuralla birlikte eğer atış gol olursa penaltı atışı tekrarlanacak. Eğer top gol olmazsa kalesine penaltı atılan takım oyuna çift vuruşla başlayacak.

IFAB'ın yeni düzenlemeleri ise şu şekilde;

-Vuruşu yapan oyuncu aynı anda iki ayağıyla topa vurursa veya vuruşu yaptıktan sonra destek ayağına değerse, top kaleye girdiği takdirde vuruş tekrarlanacak.

-Top kaleye girmezse, endirekt serbest vuruş verilecek.

ALVAREZ GÜNDEM YARATMIŞTI

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maç penaltılara gitmişti. Penaltılara giden maçta Atletico Madridli Julian Alvarez'in ağlara giden penaltısı çift vuruş nedeniyle iptal edilmiş ve uzun süre gündemde yer almıştı. Real Madrid, Atletico Madrid'i penaltılarda geçerek Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamıştı.