Yayınlanma: 24.07.2024 - 21:55

Güncelleme: 24.07.2024 - 21:55

Ali Koç'un yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilmesinin ardından, Kulüpler Birliği'nin görevleri merak edildi. Peki, Kulüpler Birliği nedir? Kulüpler Birliği görevleri nelerdir?

KULÜPLER BİRLİĞİ NEDİR?

Kulüpler Birliği veya resmî adıyla Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı, 2000 yılında dönemin Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın öncülüğü ile Süper Lig'deki takımların birlik ve beraberliklerini sağlamak ve meydana gelen sorunlara ortak bir çözüm bulma gayesiyle kurulan, Süper Lig takımlarının oluşturduğu bir futbol vakfıdır.

İlhan Cavcav, Anadolu takımlarının bütünlüğünü korumak için kurduğu birliği, dönemin Süper Lig'deki Anadolu takımları ile birlikte kurmuştur.

Birliğin ilk oluşumunda sadece Anadolu takımları var iken lige havuz sisteminin getirilmesiyle beraber yayıncı kuruluş Lig TV'nin de devreye girmesiyle birlikte Üç Büyükler olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de birliğe katılmasıyla beraber Kulüpler Birliği, Süper Lig'deki tüm takımları kapsayan bir vakıf olma statüsüne kavuşmuştur.

Takımların çoğunlukla başkanlar düzeyinde katıldığı toplantılara kimi zaman kulüp başkanlarının vekâlet verdiği kulüp yöneticileri de katılmaktadır.

KULÜPLER BİRLİĞİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Kulüpler Birliğinin kuruluş gayesi ilk zamanlarında Anadolu takımlarının çıkarlarını korumak ve gözetmek üzerine olmasına karşın son yıllarda tamamen Süper Lig kulüplerinin tamamının menfaatlerini gözetmek, güncel futbol sorunlarını tartışıp gerekirse Süper Lig kulüpleri olarak anlaşıp sorunlara çözüm getirmek veya ortak görüş bildirmek üzerine çalışmalar yapmaktadırlar.