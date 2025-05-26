Kulüpler izledi, geleceğin yıldızları parladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB iştiraki Spor İstanbul’un beşinci kez düzenlediği İBB Spor Okulları Gelişim Ligi’nde finaller İBB Tuzla Kafkale Spor Kompleksi’nde yapıldı. 10 ayrı branşta düzenlenen final müsabakalarında ülke sporunun önde gelen kulüplerinden yetenek avcıları da sporcuları yerinde takip etti. Bin 414 Gelişim Grupları öğrencisinin yer aldığı 5. İBB Spor Okulları Gelişim Ligi’nde lig aşaması Nisan ve Mayıs aylarında tamamlanmıştı. 450 sporcunun katılımıyla gerçekleşen İBB Spor Okulları Gelişim Ligi Finalleri’nde atletizm, basketbol, badminton, cimnastik, futbol, su topu, okçuluk, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 10 branşta şampiyonlar belli oldu.

GELİŞİM LİGİ FİNALLERİ HAYALLERE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRIYOR

Spor İstanbul’un 2020 yılında başlattığı ve çocukları sporla tanıştırmayı amaçladığı Spor Okulları projesi kapsamında, ders aldıkları branşta ilerleme kaydeden sporcular Gelişim Ligi’ne katılabiliyor ve burada kulüplerden gelen gözlemcilerle buluşma fırsatı yakalayabiliyor. 5 yılda İBB Spor Okulları Gelişim Ligi Finalleri’nden çıkan toplam 794 çocuk, spor kariyerlerini profesyonel veya amatör kulüpler bünyesinde sürdürme fırsatı yakaladı. Bu sene de profesyonel ve amatör kulüpler de sporcuları yerinde takip etti.

“TARİHİN EN İYİ ORGANİZASYONU BURADA OLACAK”

Etkinliği İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB İSPER AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Banu Saraçlar, İBB Meclis Üyesi ve Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Barış Yıldız, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBBSK Genel Sekreteri Erdem H. Aslanoğlu ve İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur final heyecanına ortak oldu.

İBB Spor Okulları Gelişim Ligi Finalleri’nin açılış konuşmasını yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, “Bu etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Size Ekrem Başkanımızın selamlarını getirdim. Kendisi gençliğinde spor yapmış, sporu çok seven bir insan olarak sporun ve sporcuların sorunlarını çok iyi bilen biri. Bu doğrultuda 2019’dan bu yana 26 yeni spor tesisini kentimize kazandırdık, 12 tesisin de yapımı sürüyor. Ekrem Başkanımız İstanbul’u bir spor kenti haline getirmek için 2036 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği hedefi koydu, bu büyük hedefe emin adımlarla ilerliyor. 2027 Avrupa Oyunları da bu hedef için çok önemli bir prova olacak. Avrupa Oyunları tarihindeki en iyi organizasyonu burada düzenleyeceğimize yürekten inanıyorum. Bugün 450 sporcumuz finale kaldı, biz de onları büyük bir heyecanla ve gururla takip ediyoruz. İnşallah 2036 Olimpiyat Oyunları’nda bu çocuklar Türk bayrağını dalgalandıracak” dedi.